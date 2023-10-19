İnsani kanallar aracılığıyla Gazze'ye yardım göndereceklerini duyuran Maduro, "Önümüzdeki günlerde sürekli destek planının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık." ifadesini kullanmıştı.
Venezuela'dan Gazze'ye 30 ton ek yardım
Kaynak: AA
Venezuela hükümeti, Gazze'ye 30 tondan fazla yardım malzemesi gönderdi.
Venezuela hükümeti, Gazze halkına ulaştırılmak üzere 30 tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Filistin halkına "doğrudan ve sürekli" destek planı kapsamında ilk sevkiyatın yola çıktığını belirtti.
Mısır üzerinden bu yardımın Gazze halkına ulaştırılacağını aktaran Gil, "Devlet Başkanı Nicalos Maduro'nun talimatları doğrultusunda, kuşatma ve saldırılarla boğuşan Gazze halkına gönderilmek üzere 30 tondan fazla insani yardımı Mısır'a yolladık." ifadesini kullandı.
İnsani yardım malzemelerinin yağ, pirinç, içme suyu ve ilk yardım çantasının yanı sıra kişisel hijyen kitleri, cerrahi tıbbi malzeme, yatak ve su pompasından oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
Maduro, 15 Ekim'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmüştü.
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