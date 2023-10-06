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06 Ekim 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 10:15:00

Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı

Kaynak: AA

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Venezuela'da başsavcılık, ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) muhalif lider Juan Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldığını duyurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, nisan ayından bu yana ABD'de yaşayan Guaido'ya hakkında "kara para aklama, vatana hıyanet ve devletin ekonomik zarara uğratılması" suçlamalarından dolayı "yakalama emri" çıkartıldığını bildirdi.

Guaido ile ilgili hukuki sürecin yürütülmesi için 3 savcının görevlendirildiğini belirten Saab, muhalif liderin yakalanması için Interpol nezdinde kırmızı bülten talebinde bulunacaklarını söyledi.

Saab, Guaido'nun uydurma bir hükümet kurarak devleti 19 milyar dolar zarara uğrattığını ve Devlet Petrol Şirketi'nin (PDVSA) ABD'deki yan kuruluşu Citgo üzerinden kendisine finansman sağladığını belirtti.

Uluslararası işbirliği kanallarının yardımıyla Guaido'nun ülkeye teslim edilmesini umduklarını dile getiren Saab, eski AN başkanı hakkında açılmış çok sayıda soruşturma dosyasının mevcut olduğunu kaydetti.

GUAİDO, KOLOMBİYA'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Juan Guaido, uluslararası konferansa katılmak için 25 Nisan'da gittiği Kolombiya'ya alınmayarak sınır dışı edilmişti.

Kolombiya'da da ülkesindeki benzer bir durumla karşılaştığını söyleyen Guaido, ABD'nin araya girmesi ile sorunsuz şekilde çıkışından dolayı da memnun olduğunu dile getirmişti.

Muhalif lider Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 7 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazanmış, Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimleri boykot etmişti.

Etiketler : venezuela başsavcılık yakalama kararı
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