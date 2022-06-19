Avrupa, Venezuela'ya muhtaç oldu: Dev petrol tankeri yola çıkıyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla enerjiye sıkışan Avrupa ülkeleri, daha önce görmezden geldiği Venezuela'nın kapısına adeta demir attı. Petrol ihracatında devre dışı bırakılan ve ekonomik krizi bu yüzden atlatamayan Venezuela enerjide sahalara geri dönüyor.

Son olarak İtalyan enerji şirketi Eni'nin Venezuela'dan sipariş ettiği 650 bin varillik petrol tankeri yola çıkmaya hazırlanıyor. Birçok enerji uzmanına göre bu sevkıyat bir ilk ve dahası gelecek. Söz konusu kargo, Avrupa'nın iki yılın ardından Venezuela'dan alacağı ilk teslimat olacak. Ukrayna işgali dolayısıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerji piyasasında arz sıkıntısı oluştururken, ABD'nin yaptırım uyguladığı bir başka ülke olan Venezuela, piyasada Rusya'nın alternatifi olarak yeniden beliriyor.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Bu gelişmelere paralel olarak petrol piyasası sert düşüş yaşadı. Brent petrol 120 dolar seviyelerinden yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Bu düşüşte, küresel ekonomilerin resesyona gireceği endişeleri ve Fed'in faiz kararının etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Venezuela gibi alternatiflere yönelmesinin de petrol fiyatının yeni dönemdeki seyrinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.