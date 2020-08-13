Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in yeni tip Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.
Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.
Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti.
- KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve biz, hakkımızı arıyoruz hakkımızı da yedirtmeyiz
- İşgalci İsrail Gazze'de bir okulu havadan vurdu
- Koronavirüs kabusu devam ediyor! Dünya geneli vaka sayısı 20 milyon 812 bini aştı
- Rus jetlerinden Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme!
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı Rodriguez koronavirüse yakalandı
- Türkiye Savunma sanayisinde büyükler arasına girdi!