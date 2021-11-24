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24 Kasım 2021 Çarşamba 23:02:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 23:04:00

Veliaht Prens Bin Zayid'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.

Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayid, "Ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti.

Prens Bin Zayid, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.

"Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da, Prens Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten Bin Zayid, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini söyledi.

Etiketler : bea ankara prens bin zeyid
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