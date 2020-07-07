  • BIST
    119300
  • Dolar
    6,8656
  • Euro
    7,7528
  • Altın
    393,2140
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor... PKK'lı bir terörist teslim oldu
Gıda ve maskede Türkiye damgası! Yüzde 986 artış
Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü
AB'den Yunanistan çıkışı: Kabul edilemez
Adnan Oktar ve 'Kedicik'leri arasında gayri ciddi konuşmalar
İsrail'de Kovid-19 salgınında sert yükseliş sürüyor
Ankara olimpik kaykay parkına kavuşuyor
Ciddiye almadığı koronavirüs başına bela oldu Karantinaya alındı
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
TBMM, başkanını seçiyor! Çok kritik oylama
Eşcinsellerin evlat edinmesini yasakladılar
Yüksekova teröristlere dar edildi! Hepsi öldürüldü
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem: İmzalar atılıyor
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Meteoroloji 14 il için sağanak uyarısı yaptı!
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı
Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor
Libya'da inanılmaz gelişme: İleri teknoloji savaş uçaklarıyla vuruldu
FETÖ'cü Enes Kanter'den FBI itirafı!
TikTok'a savaş açtılar! Pompeo: Ülke güvenliğine katkı sağlayacaktır
Almanya'dan hadsiz tehdit: Türkiye'ye tatile giderseniz kovarım!
"Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail"
Macron'un derdi belli oldu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
07 Temmuz 2020 Salı 09:22:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 10:21:00

Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne saldırıyla ilgili Libya hükümetinden yeni açıklama: Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne saldırıyla ilgili yeni bilgileri açıkladı. Nemruş, 'Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil.' değerlendirmesinde bulundu.

Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Libya El-Ahrar televizyonunda katıldığı bir programda, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil." dedi.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Selahaddin Nemruş, "Türkiye, Libya hükümetinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması gerektiği konusunda bizimle hemfikir. Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ihlaller ve Trablus'un güneyine tuzaklanan mayınlar da Türkiye'nin verdiği desteğin artmasını sağladı." diye konuştu.

Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlenmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER