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17 Aralık 2022 Cumartesi 00:05:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 00:05:00

Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntı Yunanistan'a iade edilecek

Kaynak: AA

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı Yunanistan'a geri verme kararı aldı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı duyuruldu.

Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.

Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.

Etiketler : Vatikan Müzesi Katolik Yunanistan
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