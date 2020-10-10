Vatan savunması yapan Azerbaycan, haydut devlet Ermenistan'a ait tank birimini imha etti
Kaynak: İHA
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için başlattığı operasyon devam ederken haydut Ermenistan'a ait zırhlı tank birimi imha edildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı.
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi. Bakanlık Ermenistan’a ait tankların nokta atışıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.
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