Vaka sayısı 3 ülkede tırmanıyor

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13 Ağustos 2020 Perşembe 08:34:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 08:42:00

Son 24 saatte Brezilya, Hindistan ve Meksika'da 3 bine yakın ölü

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen üç ülkes on 24 saatte 3 bine yakın öldü. Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1175 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1175 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 104 bin 201'e, vaka sayısı da 55 bin 155 artarak 3 milyon 164 bin 785'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 309 bin 477 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 942 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bin 33'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 999 artarak 2 milyon 436 bin 638'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 695 bin 982 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 737 artarak 54 bin 666'ya ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 858 artışla 498 bin 380'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 336 bin 635 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

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