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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:14:00

Uzmanlara göre, QUAD ittifakı Rusya ve Çin'i agresifleştirebilir

Kaynak: AA

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Uzmanlar, ABD'nin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "QUAD" kapsamında atacağı sistem dışına itici hamlelerin, Rusya ve Çin'i daha agresif politikalar izlemeye yöneltebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Japonya ziyaretini ve ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı QUAD ittifakını, AA muhabirine değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanları, ABD'nin ittifak bağlamında "Çin'i çevreleme" politikasını yeniden canlandırdığını kaydetti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD'nin, QUAD ittifakını çok uzun zaman önce konuştuğu konjonktürel nedenlerden dolayı hayata geçiremediğini ifade ederek, "George W Bush'un başkanlık öncesinde yaptığı propaganda konuşmasının bir tek maddesi dış politikayla ilgiliydi. O madde de Ortadoğu değil Çin'di. Bush bu konuşmasında, Çin'i çevreleme politikasına vurgu yapmıştı. Yani 21. yüzyıla girerken aslında ABD'nin güvenlik ve dış politika gündeminin zirvesinde Çin vardı. Fakat 11 Eylül saldırısı, Afganistan, Irak savaşı, küresel ekonomik gelişmeler ve içerideki iç gelişmeler ABD'yi bu yönde adım atmaktan geri çekti." diye konuştu.

ABD'nin, Asya eksenine yönelik hayata geçirdiği en somut adımlardan birinin QUAD oluşumu olduğunu vurgulayan Han, ABD'nin bu oluşumla hem askeri maliyetini düşürdüğünü hem de Çin'e karşı diğer güçleri de yanına aldığını kaydetti.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden ABD Japonya Avustralya Prof. Dr. Ahmet Kasım Han
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