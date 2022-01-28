Putin'in şakası yok

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28 Ocak 2022 Cuma 11:05:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 11:05:00

Uzmanlar değerlendirdi: Rusya'nın tehditleri istikrarlı, saldırı ihtimali ciddiye alınmalı

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Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı hazırlıklara bakıldığında durumun "oldukça ciddi" göründüğünü belirten uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırı başlatma ihtimalinin ciddiye alınması gerektiği görüşünde.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden (ECFR) Gustav Gressel, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı hazırlıklara bakıldığında durumun "oldukça ciddi" göründüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinin "oldukça istikrarlı" olduğunu kaydeden Gressel, "Talepler ifade edildi ve askeri güç kullanma isteği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov tarafından, aynı ifadeler kullanılarak geçen üç ay içinde istikrarlı bir şekilde vurgulandı. Bence bunu ciddiye almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alman hükümetine bağlı düşünce kuruluşu Almanya Güvenlik Politikaları Akademisi Başkanı Ekkehard Brose de Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırı başlatma ihtimalinin ciddiye alınması gerektiği görüşünde. Brose, DW'ye yaptığı açıklamada "Bu tehdidi ciddiye almamız gerektiği düşüncesindeyim. Gerçekleşme ihtimali ne kadar olası, muhtemelen bunu sadece Putin bilebilir. Ve Putin bizi hep şaşırtıyor" dedi. Bölgede hazırlıkların devam ettiğinin altını çizen Brose, bu hazırlıkların bir anlamının olduğu varsayımıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Brose, "O sebepten bunu ciddiye alalım, ancak diğer taraftan da diplomasi ve müzakere yöntemini de izliyoruz" diye konuştu.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Ukrayna konusunda taraflar arasındaki gerginliği azaltma amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerin sonuç verip vermeyeceğini değerlendiren Gressel, bunun aralarında Almanya'nın da olduğu Batılı ülkeler tarafından ortaya konan yaptırım tehditlerinin Rusya tarafından ne kadar ciddiyetle karşılandığına bağlı olduğunu söyledi. Gressel, "Bu, Rusya'nın bir savaşın kendisine kazandıracağından daha fazla sorun yaratacağını düşünüp düşünmediğine bağlı" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik yaptırımların Putin'in güçlü bir Rusya yaratma vizyonuna zarar verebileceğini Deutsche Welle Türkçe'ye ifade eden Gressel, "Putin'i ancak Rusya'nın güçlü olması ve 21'inci yüzyılda onun istediği gibi hayatta kalması planını bozacak yaptırımlar koyarsanız korkutursunuz" dedi.

"ABD'NİN YANITI İYİMSERLİK İÇİN KÜÇÜK BİR ALAN TANIYOR"

Öte yandan gerginliğin azaltılması için diplomatik temaslar devam ediyor. Rusya, ABD'nin Moskova'nın güvenlik taleplerine ilişkin yanıtına karşılık verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin yanıtının "iyimserlik için küçük bir alan" tanıdığını, ancak "diyaloğa devam etmek için her zaman bir olasılığın" olduğunu ve bunun hem Rusya hem de ABD'nin yararına olacağını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin yanıtının "ikincil konular konusunda ciddi görüşmelerin başlaması için" bazı unsurlara sahip olduğunu, ancak belgede "ana konu hakkında pozitif bir yanıtın bulunmadığını" belirtti.

Lavrov'un "ana konu" olarak ifade ettiği Rusya'nın talepleri arasında Ukrayna dâhil hiçbir eski Sovyet ülkesinin NATO'ya alınmayacağına dair güvence ve NATO'nun Doğu Avrupa'ya konuşlandırdığı askeri güçlerini geri çekeceğine ilişkin taahhüt yer alıyor. ABD bu taleplere yazılı yanıtında NATO'nun Ukrayna'ya kapısının açık olduğunu belirterek Rusya'nın en temel taleplerinden birini reddetmişti.

"ABD'NİN YANITI İYİMSERLİK İÇİN KÜÇÜK BİR ALAN TANIYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yanıtın verilmesi sonrası yaptığı açıklamada, Moskova'ya ilettikleri mektupta verdikleri yanıtın, sorunun çözülmesi için Rusya'ya "ciddi bir diplomatik yol" sunduğunu belirtti. Şimdi gözler Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne karar vereceğinde.

TÜRKİYE'DEN "TANSİYON DÜŞÜRÜLSÜN" ÇAĞRISI

Uzmanlar değerlendirdi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidi ciddiye alınmalı -Ukrayna geriliminde savaş riski "ciddiye alınmalı" Rusya ile Batılı ülkeler arasında Ukrayna'nın doğusu konusunda yaşanan krizle ilgili DW'nin konuştuğu uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin ciddiye alınması gerektiği kanaatinde. Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırı başlatma ihtimalinin ciddiye alınması gerektiği görüşünde.

"ABD'NİN YANITI İYİMSERLİK İÇİN KÜÇÜK BİR ALAN TANIYOR" TÜRKİYE'DEN "TANSİYON DÜŞÜRÜLSÜN" ÇAĞRISI

Türkiye'den de Ukrayna krizi konusunda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride taraflara tansiyon düşürme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi.

Etiketler : PUTİN RUSYA UKRAYNA
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