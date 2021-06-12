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Uzay yolculuğunda Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolar
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12 Haziran 2021 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 22:30:00

Uzay yolculuğunda Amazon'un kurucusu Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı

Kaynak: AA

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

Etiketler : amazon jeff bezos uzay yolculuğu
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