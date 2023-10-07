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07 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00

Uydu görüntülerinde Kuzey Kore ve Rusya arasında demir yolu trafiğinin yoğunlaştığı saptandı

Kaynak: AA

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ABD'li bir kuruluşun elde ettiği uydu görüntüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin ardından, iki ülke arasındaki tren yolu trafiğinin arttığını gösterirken bu durum silah transferi endişelerini arttırdı.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin "Beyond Parallel" isimli projesi, son günlerde Kuzey Kore ile Rusya arasında tren yolu trafiğine ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

Projeden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerde, daha önce görülmemiş bir şekilde 73 adet hafif raylı vagonun Kuzey Kore-Rusya sınırındaki Tumagang Tren İstasyonu'nda bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu trafiğin son 5 ayın en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki tren trafiğinin Kovid-19 öncesi döneme göre bile daha yoğun olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kim ve Putin'in son dönemde yaptığı zirvede bazı askeri alışverişler ve işbirliğini görüştüğünü göz önüne alırsak, demir yolu trafiğindeki bu artış, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve mühimmat verdiğinin bir göstergesi olabilir." yorumuna yer verildi.

ABD BASINI: KUZEY KORE, RUSYA'YA SİLAH GÖNDERMEYE BAŞLADI

CBS News, dün ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularının konuşulduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başladığını ileri sürmüştü.

Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşılmıştı.

KİM İLE PUTİN, 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kim ve Putin'in görüşmesinde "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını istişare etmesine tepki göstermişti.

Etiketler : kuzey kore rusya demir yolu abd
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