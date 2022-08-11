Rusya üssünde ağır hasar

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11 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00

Uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki üssünün patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor

Kaynak: BBC Türkçe

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Uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nün Salı günü meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor. ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen fotoğraflardan, üste en az sekiz uçağın imha edildiği ya da zarar gördüğü anlaşılıyor.

Üste patlamalar sonrası kraterler oluştuğu ve büyük bir alanın yandığı da fotoğraflarda görülebiliyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri üsteki birçok uçağın imha edildiğini açıklamış ancak Kiev yönetimi olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmemişti.

Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor.

Planet Labs, Ukrayna'da çekilen yüzlerce uydu fotoğrafını inceleyen bir şirket.

Saki Hava Üssü'ndeki patlamalar sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları en az 12 patlama sesi duyduklarını söylerken, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda üs çevresindeki plajlarda bulunanların panik yaşadıkları görülmüştü.

Novofederika yakınlarındaki üs, Rusya'nın 8 yıl önce ilhak ettiği Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini, Ukrayna'nın üsse yönelik herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise "Sanırım üsteki Rus askerleri çok basit bir kurala uymadılar. O kural da, 'Tehlikeli yerlerde sigara içmeyin'. Bu kadar basit" demişti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkı var

Öte yandan, BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace üste iki ayrı patlama meydana geldiğini, bunun da kazadan çok bir saldırıya bir işaret ettiğini söyledi.

Ben Wallace, Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkı olduğunu belirtti.

Wallace, "Ukrayna için, gerekirse ölümcül güç kullanarak, toprağını geri almak ve işgalci gücü püskürtmek tamamen meşrudur" dedi.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için "kıyamet" anlamına geleceğini söylemişti.

Etiketler : Oleksiy Reznikov rusya UKRAYNA Savunma Bakanı Wallace
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