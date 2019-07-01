Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı

  • Bist 100
    98.595
  • Dolar
    5,6964
  • Euro
    6,4528
  • Altın
    253,2717
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Telefonlar 'havadan' şarj olacak Telefonlar 'havadan' şarj olacak
Cammu Keşmir'de bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi öldü Cammu Keşmir'de bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi öldü
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalyayla tamamladık 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalyayla tamamladık
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme anten sistemi, testlerden başarıyla geçti Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme anten sistemi, testlerden başarıyla geçti
EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT 1 Temmuz haberleri! EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT 1 Temmuz haberleri!
Galatasaray taraftarından Garry Rodrigues'e 'Fenerbahçe'ye gitme' kampanyası Galatasaray taraftarından Garry Rodrigues'e 'Fenerbahçe'ye gitme' kampanyası
Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı meydana geldi Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı meydana geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı: En az 50 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı: En az 50 yaralı
Beşiktaş, Edin Visca için Başakşehir'e Lens, Roco ve Orkan’ın yanı sıra 3 milyon euro teklif etti Beşiktaş, Edin Visca için Başakşehir'e Lens, Roco ve Orkan’ın yanı sıra 3 milyon euro teklif etti
Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda azaldı Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda azaldı
Başakşehir, Mehmet Topal için harekete geçti Başakşehir, Mehmet Topal için harekete geçti
KKTC Başbakanı Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli KKTC Başbakanı Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli
"Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılacak köprü dostluğu artıracak" "Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılacak köprü dostluğu artıracak"
Potanın Perileri, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle veda etti Potanın Perileri, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle veda etti
Hollanda'da bisiklet sürerken cep telefonu kullanmak yasaklandı Hollanda'da bisiklet sürerken cep telefonu kullanmak yasaklandı
Trabzonspor, John Mikel Obi'yi transfer ettiğini duyurdu Trabzonspor, John Mikel Obi'yi transfer ettiğini duyurdu
ABD, Tunus Büyükelçiliği'ni 'güvenlik' gerekçesiyle bugün kapalı tutacak ABD, Tunus Büyükelçiliği'ni 'güvenlik' gerekçesiyle bugün kapalı tutacak
TÜBİTAK'a 57 personel alınacak TÜBİTAK'a 57 personel alınacak
Mbaye Diagne'de beklenmedik engel Mbaye Diagne'de beklenmedik engel
İşgalci İsrail'in Suriye'de katil Esed rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi İşgalci İsrail'in Suriye'de katil Esed rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 08:23 | Pazartesi

Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde, Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışı yapıldı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışına katıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışının yapıldığı belirtildi.

Haberde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakanın katıldığı kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır.” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, İsrail’in Barış Şimdi (Peace Now) insan hakları örgütüne bağlı aktivistlerin de açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında töreni protesto ettiği aktarıldı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

Burak (Ağlama) Duvarı

Müslümanlara göre Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi "Burak" adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Burak Duvarı'nı "Ağlama Duvarı" olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiği söylenen Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti.

İsrail’in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Karar daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

(AA)

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
"Örtünmek istedim başını aç’ dediler"
Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
KKTC'de büyük panik: Gece yarısı yere çakıldı
Bir saatte bir milyon beğeni
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Dünyaca ünlü yıldız Trabzonspor'da
Asi geline dadı dayanmıyor
Tecavüz yalanıyla kaos provası
Mbaye Diagne'de beklenmedik engel
İmar barışı ödeme süresi uzatıldı!
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı
Başkan Erdoğan: Şu ana kadar yaptırım diye hiçbir şey duymadık
Dışişleri'nden Hafter güçlerine tepki: Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılsın
KADEM'den CHP belediyelerin LGBT ahlaksızlığına sert tepki
Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin...
Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Türkleri uyardı
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
DSP'de istifa zinciri
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ