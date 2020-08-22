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22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:37:00

Ürdünlü Enerji Uzmanı: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok

Kaynak: AA

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Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Tahravi, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu belirtti.

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.

Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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