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Ürdün'den Filistin direnişine destek
07 Temmuz 2023 Cuma 16:13:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 16:13:00

Ürdün'den Filistin direnişine destek

Kaynak: AA

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Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarına maruz kalan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti sakinleri ve Filistin direnişiyle dayanışma gösterisi düzenledi.

Gösteri, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin çağrısı üzerine cuma namazından sonra başkent Amman'daki El-Hüseyni Camii önünde gerçekleştirildi.

Ürdün ve Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "aslanların kalesi Cenin", "Amman'dan Cenin'e selam olsun" sloganları atıldı.

Ürdün'deki İhvan yöneticilerinden Zeki Beni Erşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının zaferini kutladığını" ifade ederek İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Erşid, Cenin kenti ve Filistin direnişinin ayrı tutulamayacağını ifade ederken, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise Filistin halkının üzerindeki kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRILARI

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Etiketler : Ürdün Filistin Cenin
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