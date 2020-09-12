Ürdün'den Bahreyn-İsrail anlaşması ile ilgili açıklama: Barış için gerekli değişiklikler Tel Aviv'den gelmeli
Kaynak: AA
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Safedi, "bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için gerekli değişikliklerin Tel Aviv yönetiminden gelmesi gerektiği"nin altını çizdi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Safedi açıklamasında, "Bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için gerekli değişikliklerin Tel Aviv yönetiminden gelmesi gerekiyor. İsrail'den beklenen iki devletli çözümü yok eden uygulamalarına son vermesi, Filistin topraklarına hukuksuz işgalini sonlandırması ve Filistin halkının meşru haklarını iade etmesidir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, işgalini sürdürmesi, barış sürecini yok eden uygulamalara, Filistin topraklarını ilhaka, Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerine, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere devam etmesinin çatışmaları artıracağını vurgulayan Safedi, bu durumda adil bir barışın tesis edilemeyeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
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