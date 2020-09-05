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05 Eylül 2020 Cumartesi 00:38:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 00:38:00

Ürdün'de aşırı sıcaklar can aldı

Kaynak: AA

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Ürdün'de bir haftadır devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle Mısırlı bir işçi hayatını kaybetti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, ülkede bir haftadır devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle 40 yaşındaki Mısırlı bir işçi hayatını kaybetti.

Haberde ifadelerine yer verilen Ebu Ubeyde el-Cerrah Hastanesi Müdürü Mueyyed eş-Şekur, Mısırlı işçinin hastaneye dün getirildiğini ve o anda da sağlık durumunun kötü olduğunu ifade etti.

Şekur, tarım işçisi olan hastanın "güneş çarpması" teşhisi konularak yoğun bakıma alındığını ancak bugün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ürdün Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, ülkede bir haftadır devam eden aşırı sıcaklar farklı illerde 41 ila 44 derece arasında değişiyor. Yerel basında yer alan bazı haberlerde ise ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 50 dereceye kadar ulaştığı belirtiliyor.

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