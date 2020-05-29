  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
29 Mayıs 2020 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 07:24:00

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabalarına karşı diplomasi yürütüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD ve İngiltere dışişleri bakanları Mike Pompeo ve Dominic Raab ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararına ilişkin görüşmeler yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan iki ayrı yazılı açıklamaya göre, Safedi mevkidaşları Pompeo ve Dominic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi görüşmede Pompeo'ya İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararına ilişkin ülkesinin buna karşı tutumunu aktardı.

Adil ve kapsamlı barışın Arapların stratejik tercihi olduğunu belirten Safedi, Ürdün'ün bunu gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Safedi, barışı baltalaması nedeniyle Filistin topraklarından herhangi bir ilhaka ilişkin ülkesinin karşıt bir pozisyon aldığını vurguladı.

Görüşmede her iki bakan da ortak tehlike terörle mücadelede iki ülke arasında koordinasyon ve iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

İLHAK KARARI, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHLİKE

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile de görüşen Safedi, İsrail'in ilhak kararını "benzeri görülmemiş bir tehlike" olarak niteledi.

Safedi görüşmede barış imkanlarının korunması için uluslararası düzeyde etkin ve ivedilikle hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ve uluslararası meşru kararlar temelinde "iki devletli çözüm" anlayışını İngiltere'nin desteklediğini hatırlatan Safedi, bu tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.

Safedi, ciddi, etkin ve doğrudan müzakerelerin başlatılmasıyla söz konusu çözüm yönünde ilerleme için gösterilen çabalarda İngiltere'nin rolünün önemine dikkat çekti.

Ayrıca, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerde iş birliğinin güçlendirilmesi için ekonomi, yatırım ve terörle mücadele amaçlı savunma gibi alanlar ele alındı.

İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER