  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9415
  • Euro
    8,1646
  • Altın
    435,7140
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya devi yeniden alarma geçti! Korona kontrolden çıktı
Türkiye 'hazırız' deyip ABD'yi uyardı! Kritik F-35 açıklaması
"En büyük yardımı Türkiye yaptı"
Ürdün ile ilgili Azerbaycan'ı karıştıran iddia: Açıklama geldi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi!
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı!
Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçti
Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
Trudeau'nun dış politikası desteklenmiyor!
İsrail rahat durmuyor! Lübnan'a ateş açtı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
Fed kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?
Sosyal medya şirketlerinin 'tarafsızlığı'
Kanada'dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD'li öğrencilere sınır kolaylığı
Nahda Hareketi:BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı
Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı
Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:09:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:09:00

Ürdün ile ilgili Azerbaycan'ı karıştıran iddia: Açıklama geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdün yönetiminin Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığı sırada Ermenistan'a silah gönderdiği iddia edildi. Ürdün bu iddiayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Amman Büyükelçisi Rasim Rzayev'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, Ürdün'ün Bakü Büyükelçisi Sami Abdullah Ghosheh'nin Dışişleri'ne çağrıldığı yönündeki açıklamasından duyulan şaşkınlığın Rzayev'e iletildiği ifade edilen açıklamada, Ghosheh'nin, Dışişleri Bakanlığına "çağrılmadığı" tam tersine orada bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ürdün'ün Ermenistan'a silah göndermesiyle ilgili haberlerin "iddia" olarak nitelendirilerek yalanlandığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Dairesi Müdürünün Azeri Büyükelçiye, silah satışını, Ürdün savunma sanayisinden silah satın alan özel şirketlerin gerçekleştirmiş olabileceğini ilettiği aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Ghosheh'yi, Ürdün'ün Ermenistan'a silah satışıyla ilgili olarak Dışişleri'ne çağırmıştı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER