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10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:19:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:19:00

Ürdün ile Cezayir, çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirecek 17 mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: AA

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Ürdün ile Cezayir, çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirecek 17 mutabakat zaptı imzaladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Ürdün-Cezayir Ortak Komitesi'nin, Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali ile Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanı Ali Avn'ın öncülüğünde başkent Amman'da toplandığı belirtildi.

Toplantının ardından Ürdün ile Cezayir arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirecek 17 mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

Haberde sözlerine yer verilen Ürdün Sanayi Bakanı Şimali, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin hala düşük olduğunu vurgulayarak "Ürdün ile Cezayir arasındaki karşılıklı ticaret hacmi geçen yıl 249 milyon doları geçemedi." dedi.

Bu nedenle karşılıklı ticaret hacmini yükseltmek için engelleri kaldıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Şimali, iki ülkenin imzalanan anlaşmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Cezayirli Bakan Avn da ülkesinin Ürdün ile işbirliğini artırmaya önem verdiğini dile getirdi.

Etiketler : Ürdün Cezayir Ürdün-Cezayir
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