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Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı
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29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:11:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:11:00

Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı

Kaynak: AA

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Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Kral 2. Abdullah'tan Öğretmenler Sendikası krizini çözmesini istedi.

Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat, Teşkilatın Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılmasını, Sendikayla ilgili alınan kararlardan geri dönülmesi için acil bir girişimde bulunulmasını talep etti.

İçinde bulunulan krizden çıkmak ve daha fazla gerilim yaşanmaması için Kral 2. Abdullah'a müdahalede bulunma çağrısı yapan Zuneybat, İhvan'ın da gerek halk gerekse resmi düzeydeki her türlü çabayı desteklemek için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirtti.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Sendikanın çalışmalarının durdurulmasına, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınmasına karar vermişti.

- NE OLMUŞTU?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

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