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14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00

UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü White: Türkiye UNRWA için önemli bir ortak

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, Türkiye'nin UNRWA için önemli bir ortak olduğunu ve bu ortaklığın sürmesini ümit ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, Gazze'deki ekonomik ve insani koşullar, ilaç ve finansal sıkıntı ile Türkiye'nin UNRWA'ya verdiği destekle ilgili açıklamada bulundu.

UNRWA'nın 2023'e, geçen yıldan kalan yaklaşık 80 milyon dolarlık mali yükümlülükle girdiğini dile getiren White, Aralık 2022'de çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandıklarını aktardı.

White, Ajansın yaşadığı bütçe açıklarının Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını ciddi anlamda etkilediğine işaret ederek UNRWA'nın 24 Ocak'ta Filistinli mültecilere yardım bütçesi için acil çağrıda bulunacağı bilgisini paylaştı.

UNRWA'NIN FİNANSMAN SIKINTISI

UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü White, "UNRWA'nın yaşadığı mali kriz, çalışanların sayısını düşürmeye sebep oldu ve bunun sonucunda sağlık alanında hizmet veren personel yoğun baskı altında kaldı. Bu bağlamda bir süredir öğretmenlerden sınıflarına daha fazla öğrenci almalarını istiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2022'nin sonunda UNRWA'nın çalışmalarını 3 yıl uzatmayı oyladığını aktaran White, görev süresinin uzatılmasından sonraki atılacak en önemli adımın, Ajansın finanse edilmesi olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in 16 yıldan uzun süredir devam eden ablukası neticesinde Gazze'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini hatırlatan White, "Gazze'deki ekonomik kaynaklar sınırlı ve bölgede işsizlik oranları çok yüksek. Örneğin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yoksulluk oranı yüzde 90'ın üzerinde." diye konuştu.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ

Giderek kötüleşen ekonomik koşulların Gazze'de gıda güvensizliği oranlarında artışa yol açtığı ve Filistinli ailelerin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirten White, İsrail'in son olarak Ağustos 2022'de Gazze'ye düzenlediği saldırının insani durumun daha da kötüleşmesine sebep olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarının oldukça zorlaştığı ve bu bağlamda UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet yükünün ağırlaştığını aktaran White, Gazze'de gıda yardımlarını ulaştırdıkları Filistinli mülteci sayısının bir milyon 100 bine ulaştığını ve her 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez gıda yardımı dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

UNRWA'nın dağıttığı gıda yardımlarının bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ancak yüzde 50'sini karşılayabildiğini anlatan White, "Gazze'deki çoğu aile, gıda eksiklerini kapatacak durumda değil." dedi.

UNRWA Gazze Direktörü, 2022 yılında dünyadaki gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlardan sonra un başta olmak üzere Filistinli mültecilere temel bazı gıda maddelerini temin etmekte zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Un fiyatlarındaki artışlar yüzde 40'ı bulmasına rağmen mülteciler için hedefledikleri miktarı temin edebildiklerini söyleyen White, Gazze'de yaşanan mali krizin, Ajansın hizmetlerini sürdürmesini etkileyebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Türkiye'nin bu noktada devreye girdiğine işaret eden White, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Ajansın yaptığı gıda yardımları kapsamında un temin ediyor. Bu bakımdan Türkiye UNRWA için önemli bir ortak. Bu yardımlardan Gazze'deki 1 milyon 100 bin mülteci istifade ediyor. Türkiye'nin gönderdiği unları, her 3 ayda bir yaptığımız gıda yardımları kapsamında dağıtıyoruz."

White, Türkiye ile ortaklık çerçevesini geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

SAĞLIK KRİZİ

Gazze'deki ekonomik krizin halk sağlığına etkisine de değinen White, fiyatların yüksek olması nedeniyle mülteci ailelerin, UNRWA'nın klinikleri dışındaki yerlerden ilaç satın alamadığına, yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarda kansızlık vakalarında artış yaşandığına dikkati çekti.

White, sağlık sektörünü desteklemeye çalıştıklarını ve düzenli olarak 1,2 milyon Filistinliye temel sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Ekonomik kriz ile süregelen İsrail ablukasının halkın psikolojisini de etkilediğine vurgu yapan White, UNRWA bünyesindeki okullarda eğitim alan birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 42'sinin ruhsal bozukluk yaşadığını belirtti.

White, okullarda danışmanlarla öğrencilere resim ve spor gibi aktiviteler yaptırarak psikolojik destek verdiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların imarıyla ilgili de konuşan White, ajansın bu konuda gereken desteği ve finansı bulmaya çalıştığını dile getirdi.

White, UNRWA'nın gelecek aylarda 7 binden fazla binayı imar edeceğini sözlerine ekledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Etiketler : birleşmiş milletler filistinli mülteci thomas white
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