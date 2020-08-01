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01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:27:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:27:00

Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren internet korsanları yakalandı

Kaynak: AAA

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ABD'li politikacılar, büyük teknoloji firması sahipleri ve bazı ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren ve sahte paylaşımlarla 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden 3 internet korsanı yakalandı.

ABD'de siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesaplarını ele geçirerek, dünya genelinde birçok kişiyi dolandıran ve 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden bir İngiliz ile 2 Amerikalı internet korsanının yakalandığı bildirildi.

    Florida Hillsborough State Bölge Savcılığından, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark ve 22 yaşındaki Nima Fazeli ile 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard'ın tutuklandıkları, bilgisayar korsanlığı ve kişisel bilgileri satmakla suçlandıkları belirtildi.

    Yetişkin gibi yargılanacak

    Savcılık, korsanlardan Graham Ivan Clark'ın 30 ayrı suçtan arandığı ve 18 yaşından küçük olmasına rağmen mali dolandırıcılığa girdiği için, eyalet yasaları gereği yargılamasında bir yetişkin gibi işlem göreceği bilgisini paylaştı.

    Yakalanan internet korsanlarının 15 Temmuz tarihinde, Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat başkan adayı Joe Biden, Amazon'un CEO’su Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk’ın yanında, Kanye West, eşi Kim Kardashian gibi ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçirerek sahte paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

    Bitcoin hesabı üzerinden haksız kazanç elde ettiler

    Ayrıca, son yılların en yüksek profilli internet güvenliği olayına karıştığı belirtilen korsanların ayrıca, Twitter üzerinden, bilinmeyen bir Bitcoin adresine her 1000 dolar gönderene 2 bin dolar ödeme yapılacağı vaadiyle 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettikleri açıklandı.

    Twitter yetkilileri, ''sosyal mühendislik saldırısı'' olarak adlandırdıkları hesap çalmanın tam olarak nasıl yapıldığı konusunda emin olmadıklarını belirtirken korsanların, telefon üzerinden kendilerini kurum içi sistem görevlisi olarak tanıtıp, teknik ekibe güvenlik duvarını açtırmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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