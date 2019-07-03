03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Ünlü yıldızdan geri vites
ABD'li yıldız Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yeni korse markasına 'Kimono Intimates' adını verdiğini duyurmuştu.
Tepki almıştı
Ancak Japonlar, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Kardashian’a tepki göstermişti. Ünlü yıldız, gelen tepkiler üzerine korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı.
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