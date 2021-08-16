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16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:28:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:28:00

Ünlü sunucu canlı yayında telefonuna gelen çağrı ile şaşkına döndü!

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Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktaran BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, hayatının şokunu yaşadı. Taliban sözcüsü tarafından canlı yayındayken kişisel telefonundan aranan Hakim, önce şaşırdı sonra sözcüyü yayına bağladı. Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, 'Elbette İslami bir hükümet istiyoruz' dedi.

Dünya Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri konuşuyor. Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesinin şaşkınlığı sürerken, Taliban cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Hürriyet'in haberine göre, dünya nezdindeki imajını düzeltmek adına bir dizi adım atan Taliban dün oldukça ilginç bir olay ile gündeme geldi.

BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada Suhail Shaheen tarafından arandı.

Kişisel telefonuna gelen bu arama sonrası kısa süre bir şaşkınlık yaşayan Hakim sözcüyü yayına bağladı.

'Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız' diyen Shaheen, Taliban'ın kimseden intikam almayacağı sözünü bir kez daha yineledi.

Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, 'Elbette İslami bir hükümet istiyoruz' dedi.

Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.

Etiketler : Afganistan TALİBAN Şeriat yasalar
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