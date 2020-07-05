ABD'ye sürpriz Başkan adayı!

ABD'li rapçi ve tasarımcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West Twitter'dan paylaşım yapan West "Şimdi Amerika'nın vaadini Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" dedi.



West'in 3 Kasım seçimlerinden dört ay önce başkanlık için mücadele etmek konusunda ciddi olup olmadığı veya herhangi bir resmi evrak dosyalama yapıp yapmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ancak Tesla ve Space X'in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, West'in Twitter gönderisine yanıt vererek "Seni destekliyorum" dedi. Eşi Kim Kardashian da eşinin Twitter paylaşımına Instagram'da yer vererek destek verdi.

Kanye West, daha önce hem 2015 hem de 2018’de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.