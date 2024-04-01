VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kalıcı refah artışı sağlayacağız"
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın yapılacak
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
"Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir"
İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı
Yerel seçimlere itiraz süreci başladı
01 Nisan 2024 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:45:00

Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin "ızdırabı sona ersin" duası

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayımlanan "Saturday Night Live (SNL)" programında Filistinlilerin "ızdırabının sona ermesi" temennisiyle dua etti.

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu.

Arkadaş grubunda "dua eden kişi" olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.

Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.

Oyuncu Youssef, "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap." şeklinde dua ettiğini söyledi.

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde de "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı vermişti.

Etiketler : oyuncu komedyan ramy youssef filistinli gazze
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX