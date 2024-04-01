Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin "ızdırabı sona ersin" duası
Kaynak: AA
Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayımlanan "Saturday Night Live (SNL)" programında Filistinlilerin "ızdırabının sona ermesi" temennisiyle dua etti.
Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu.
Arkadaş grubunda "dua eden kişi" olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.
Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.
Oyuncu Youssef, "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap." şeklinde dua ettiğini söyledi.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde de "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı vermişti.
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