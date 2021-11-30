Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ABD Senatosu'na adaylığını açıkladı

ABD'de yaşayan 61 yaşındaki Dr. Mehmet Öz, Washington Examiner'da kaleme aldığı yazısında siyasete gireceğini duyurdu.

Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacak.

"Sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için adayım"

Dr. Öz, Senato adaylığına dair bilgi verdi.

"Hükümetimize ve birbirimize kızgınız. Krizleri geçmiş nesiller kadar etkin yönetemedik. Koronavirüs salgını sırasında siyaset ve tıbbı karıştırdığınızda çözüm yerine siyasetin karşınıza çıktığını gördüm ve işte bu yüzden sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için ABD Senatosu'na aday oluyorum."

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 750 binden fazla kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin önlenebileceğini belirten Öz, "Amerika, salgını yenme konusunda dünya lideri olmalıydı" dedi.