Dünyaca ünlü aktris Diana Rigg, hayatını kaybetti

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10 Eylül 2020 Perşembe 17:47:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 17:47:00

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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İlk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan, Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti.

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

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