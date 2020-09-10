Dünyaca ünlü aktris Diana Rigg, hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.