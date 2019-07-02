UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 38 aday

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 43. Dünya Miras Komitesi toplantısında, dünyanın farkı ülkelerinden 38 doğal ve kültürel anıt Dünya Mirası Listesi'ne girmek için yarışacak.

Yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcının yer aldığı, dün başlayan ve 10 gün devam edecek toplantıda, üye ülkelerin Dünya Miras Listesi'ne sunduğu 38 aday incelenecek ve bunların listeye girip girmeyeceği karara bağlanacak.

Sunulan dosyalar, 30'u kültürel, 6'sı doğa, 2'si ise karma (doğa ve kültürel) anıtın adaylığını içeriyor. Dosyalar, 5 Temmuz'dan itibaren sırayla müzakere edilecek ve oylanacak.

Azerbaycan Şeki Han Sarayı'nı sundu



Azerbaycan, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin tarihi mahallesini ve Şeki Han Sarayı'nı Dünya Miras Listesi'ne sundu.

Azerbaycan mimarisinin en önemli anıtları arasında gösterilen ve 1762'de hanların yazlık ikametgahı olarak inşa edilen Şeki Han Sarayı'nın en önemli özelliklerinden biri de yapımında çivi veya herhangi bir yapıştırıcı madde kullanılmamış olması.

Çevresi surlarla çevrili, iki kat, altı oda ve iki aynalı balkondan oluşan, salon ve oda duvarları renkli işlemeler, motifler, savaş sahnelerinin yansıtıldığı duvar resimleriyle süslü sarayın ahşap çıtalar arasına çeşitli renklerde cam monte edilerek yapılan geometrik desenli pencereleri, "şebeke" adı verilen el sanatlarının en nadir örnekleri arasında gösteriliyor.

İran ise Hazar Denizi boyunca uzanan ve bir kısmı da Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Hirkan ormanlarını doğal anıt olarak listeye sundu.

Irak'tan Babil başvurusu



Irak, başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan antik şehir Babil'in listeye girmesi için başvuruda bulundu.

Rusya'nın Pskov kentinin 14 ve 17'inci yüzyıllara ait 18 tarihi anıtı, Endonezya'nın 1868'den beri işletilen Ombilin kömür madenleri, Hindistan'ın 1728'de kurulan Jaipur kenti, Almanya'nın Augsburg kentinin 800 yıldan fazla tarihi olan su ve kanalizasyon sistemleri listeye dahil edilmesi için sunulan anıtlar arasında yer alıyor.

İzlanda'nın buzullarla kaplı doğa harikası Vatnajokull Ulusal Parkı, Japonya'nın Osaka bölgesinin milattan önce kurulan Mozu-Furuichi mezarlığı, ve Bahreyn'in Dilmun höyüklerinin yanı sıra Çin, Tayland, Fransa, Arnavutluk, Brezilya, Avusturya, Burkina Faso, ABD, Güney Kore, Belçika, Çekya, Avustralya, Polonya, Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya, Jamaika ve Panama gibi ülkelerin de farklı anıtları liste için sunulanlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Dünya Miras Listesi için dosya sunmadığı toplantı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde kötü şartlardaki 166 anıtın mevcut durumu da değerlendirilecek.

(AA)