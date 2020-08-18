  • BIST
    1092.46
  • Dolar
    7,3785
  • Euro
    8,8026
  • Altın
    474,7680
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletmeye kapatma cezası
Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı
Üç ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
Umman'da kısmi kabine revizyonu
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında
Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz vefat etti
Bakan Koca: Tedbirlerin gücüne inanarak, dayanışma içinde mücadele edelim
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Bahçelievler'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti
Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
İngiliz ajanın açıklamaları, İngiltere'nin 1953 İran darbesindeki rolünü ortaya koydu
ASELSAN en yüksek ilk yarıyıl karını elde etti
Mali'de askeri hareketlilik! Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz
Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişme! TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da ...
Putin, Belarus'taki durumu Avrupalı ​​liderlerle tartıştı! Müdahale ve baskının kabul edilemez olduğ ...
Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmada Yatırım Müdürü de gözaltına alındı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
18 Ağustos 2020 Salı 23:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 23:20:00

Umman'da kısmi kabine revizyonu

Kaynak: AA

ABONE OL

Umman Sultanı Al Said'in imzasını taşıyan kararnameyle Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi görevden alınarak yerine Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi getirildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in yayımladığı kararnameyle kısmi kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Al Said'in yayımladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin görevine son verilerek yerine Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi getirilirken, Maliye Bakanı Derviş bin İsmail el-Beluşi'nin yerine de Sultan bin Salim el-Habsi atandı.

Ayrıca Halid bin Hilal el-Busaidi Sultanlık Divanı Bakanı olarak atanırken, Sultan bin Muhammed en-Numani de Sultanlık Ofisi Bakanlığına getirildi.

Kararnameyle ülkede Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı kuruldu ve bakan olarak Umman Sultanı Al Said'in oğlu Zi Yezen bin Heysem bin Tarık atandı.

Merkez Bankası Başkanlığına da Teymur bin Esad bin Tarık Al Said getirildi.

YENİ BAKANLIKLAR VE BAZI KURUMLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Umman Sultanı Al Said, yeni bakanlıkların kurulması, bazı bakanlıkların görev tanımının ve organizasyon yapısının yeniden belirlenmesi, bazı kurumlarda değişiklikler yapılması yönünde de kararnameler yayımladı.

Söz konusu kararnamelere göre "Çalışma Bakanlığı" ile "Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı" olmak üzere iki yeni bakanlık kurulurken, İçişleri Bakanlığının görev tanımı ile organizasyon yapısı yeniden belirlendi ve valilik ile belediye işlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının ismi Ticaret Sanayi ve Yatırımı Teşvik Bakanlığı, Petrol ve Gaz Bakanlığının ismi de Enerji ve Maden Bakanlığı olarak değiştirilerek görev tanımları ile organizasyon yapıları yeniden şekillendirildi.

Bazı kurumlardaki değişiklikleri kapsayan diğer bir kararnameyle ise, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınması için yeni bir kurum oluşturulurken, El Sanatları Genel Kurulu ve bazı ihtisas kurulları kaldırıldı.

Sultan Al Said ayrıca "Özel Ekonomik ve Serbest Bölgeler Kurulu" ve "Umman 2040 Vizyonu Takip İcra Birimi" kurulması talimatı verdi.

Dünya ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını pek çok ülkeyi olduğu gibi Umman ekonomisini de olumsuz etkiledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün Umman'ın kredi notunu BB'den BB-'ye düşürmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER