Umman Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı

Umman Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlıktan bir heyet, elçiliğin açılış işlemlerini başlatmak üzere Ramallah'a gidecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu kararın, Umman'ın Filistin halkına verdiği destek kapsamında alındığı ifade edildi.

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün de devam eden ekonomi çalıştayı ile eş zamanlı olarak Umman'ın böyle bir karar alması dikkati çekiyor.

Umman, son zamanlarda çözüm için Filistin ile İsraillilerin bakış açılarını yakınlaştırmada rol oynadığı söylemini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl 26 Ekim'de Körfez ülkelerinden Umman'ı ziyaret ederek Kral Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

AA