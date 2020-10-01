Uzay İstasyonu'ndaki sızıntısının kaynağı Rusya çıktı

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01 Ekim 2020 Perşembe 12:28:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 12:28:00

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının kaynağı bulundu

Kaynak: DHA

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Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, boyutları gittikçe büyüyen hava sızıntısının istasyondaki Rus modülünden kaynaklandığını tespit etti. Rus uzay ajansı Roscosmos,"Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor" ifadesi kullanıldı.

Uzay İstasyonu'nda gittikçe büyüyen hava sızıntısına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışamaların nedeninine ilişkin beklenen açıklama geldi.

Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

"SIZINTI RUS BÖLÜMÜNDEKİ BİR MODÜLDEN"

ISS’in Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını aktardı.

Todd salı günü yaptığı açıklamada, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti.

Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğrulayarak "Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor" dedi.

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