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13 Temmuz 2023 Perşembe 16:33:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 16:33:00

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Afrika'da gıda krizi çeken insanlar çatışma bölgelerinde yaşıyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölgesi Direktörü Patrick Yusuf, Afrika'da gıda kriziyle karşı karşıya kalan insanların yüzde 80'inin çatışma bölgelerinde yaşadığını bildirdi.

Yusuf, basına yaptığı açıklamada, Afrika'nın farklı yerlerinde yaşanan çatışmaların gıda krizini körüklediğine dikkati çekti.

Gıda sorunundan etkilenen insanların yüzde 80'inin çatışma bölgelerinde yaşadığını belirten Yusuf, çatışmaların şiddetlenmesi ve iklim krizi nedeniyle gıda krizinin artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Yusuf, Somali ve Burkina Faso gibi ülkelerin kuraklık ve çatışmalardan en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğuna işaret ederek, gıda kriziyle mücadelede uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletlere göre Afrika'da, iklim değişikliği, çatışmalar, salgın hastalıklar ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı gıda krizi nedeniyle her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor.

Etiketler : afrika gıda krizi uluslararası kızılhaç komitesi çatışma bölgeleri
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