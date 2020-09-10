Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor

  • BIST
    1099.06
  • Dolar
    7,4538
  • Euro
    8,8259
  • Altın
    467,2980
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı
İran nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarını ABD'ye karşı tavır almaya çağırdı
Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Kolombiya'da polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uça ...
Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli
Karantinada olması gerekirken çay ocağında çalışan kişiye ceza
Mezar taşıyla koronavirüs uyarısı: Bize iş çıkarmayın
NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 919 Kovid-19 vakası tespit edildi
Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat tutuklandı
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dikkat çeken rakamlar verildi
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Çavuşoğlu: KKTC'nin önerileri Rum Kesimi tarafından reddedildi
Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Klinik denemeleri askıya alınmıştı
Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
ABD'de 'Trump'ın salgının başında Kovid-19'u olduğundan önemsiz gösterdiği' tartışması sürüyor
Tıp öğrencisi Merve Mercan hayatını kaybetti
Almanya'da acil durumlar için tasarlanan uyarı sinyallerinde ciddi aksamalar oldu
DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Dünyaca ünlü aktris Diana Rigg, hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bini aştı
10 Eylül 2020 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 20:58:00

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Kovid-19 aşılarının dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Kovid-19 aşısının geliştirilmesi halinde, dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi halinde, dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Küresel ilaç firmaları Kovid-19 aşı denemelerini tamamlamaya çalışırken, IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının dünyadaki 7,8 milyar insana ulaştırılması için Boeing 747 büyüklüğünde 8 bin uçağa ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Kanada merkezli kuruluşun yöneticisini Juniac, "Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde sunmak, küresel hava kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak." sözleri ile konunun önemine değinirken, çalışmaların acilen başlaması gerektiğini söyledi.

"Hükümetleri lojistik zinciri boyunca işbirliğini kolaylaştırmada liderlik etmeye çağırıyoruz, böylece tesisler, güvenlik düzenlemeleri ve sınır işlemleri önümüzdeki devasa ve karmaşık göreve hazır olabilir." diyen Juniac, hava kargo endüstrisinin uzun süredir aşı dağıtımında önemli bir rol oynadığına işaret etti. Juniac, Kovid-19 aşılarının hızlı ve verimli taşınması anlamında zamanlamaya ve ısıya duyarlı sistemlere sahip olduğunu da belirtti.

Eğitimli personel ve güvenlik konusuna dikkat çekti

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, Kovid-19 aşısının taşınması ile ilgili en önemli endişelerinden birinin, yeterince eğitimli personelin yetiştirilmesi olduğunu, güvenlik tedbirlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

120 ülkeden 290 havayolu şirketinin üye olduğu kurumun Genel Müdürü olan Juniac, aşıların çok değerli ürünler olacağını belirttiği açıklamasında, bu konuda yaşanması muhtemel hırsızlık ve kaçakçılık olaylarının öngörülmesi gereğine vurgu yaptı.

Havacılık endüstrisinin salgın döneminde büyük maddi zarara uğradığının hatırlatan Juniac açıklamasında, azalan talep nedeni ile birçok kargo uçağının uzun vadeli olarak depolara çekildiğine işaret etti. Juniac, aşıların taşınmasında büyük ihtiyaç duyulacak olan bu uçakların yeniden personel tedariği ve uçuş hazırlıklarının yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER