Uluslararası Güvenlik Birliğinin Abu Dabi'deki ilk ortak tatbikatı sona erdi

Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Güvenlik Birliğinin (ISA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen ilk güvenlik tatbikatı sona erdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan ISA'ya üye ülkelerden 50 kolluk kuvveti temsilcisinin katıldığı tatbikatın sona erdiğini açıkladı.

Katılımcılar arasında hızlı müdahale, medya, iletişim, sivil savunma ve patlayıcı mühimmat imhası birimlerinin bulunduğu tatbikatla, ISA'ya üye ülkelerin 2017'den bu yana ortak şekilde geliştirdiği araçları, stratejileri ve prosedürleri değerlendirmenin amaçlandığı aktarılmıştı.

İş birliği ve tecrübe paylaşımı aracılığıyla uluslararası organize suçlar ve aşırıcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen ISA, 2017'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de kuruldu. Birlik, BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşuyor.

AA