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02 Mayıs 2023 Salı 18:23:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 18:23:00

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişi ülke içinde yerinden edildi

Kaynak: AA

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 334 bin kişinin olduğunu belirtti.

Dillon, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 72'sinin Darfur bölgesinden olduğunu aktardı.

"Sudan'da son iki haftada yerinden edilen kişi sayısı, geçen yıl yaşanan çatışmalarla bağlantılı yerinden edilmeleri aştı." diyen Dillon, ülkedeki çoğu alanın insani yardım kuruluşlarının erişimine kapatıldığını ancak IOM ağı üzerinden görüşmelerin yapılabildiğini kaydetti.

DSÖ'DEN SUDAN'A 6 KONTEYNERLİK YARDIM MALZEMESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'daki yaralanmalar ve şiddetli yetersiz beslenme tedavileri için DSÖ'nün 6 konteyerlik yardım malzemesinin Port Sudan'a ulaştırıldığını söyledi.

Jasarevic, "13 tonluk yardım malzemesi daha mümkün olur olmaz Dubai'deki DSÖ lojistik merkezinden Sudan'a uçakla aktarılacak." dedi.

DSÖ'nün Sudan'daki sağlık çalışanlarına desteğinin sürdüğünü belirten Jasarevic, Sudan halkı için en büyük riskin, sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin olduğunu vurguladı.

Sudan Doktorlar Sendikası: Çatışmalarda 447 sivil öldü

Öte yandan, Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 447 sivil hayatını kaybetti, 2255 kişi yaralandı.

Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğünü belirten sendika, güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar da dikkate alınırsa ölü ve yaralı sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 1 Mayıs gece yarısından itibaren ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taraflar, 6 kez ilan edilen ateşkesi sürekli ihlal ediyor.

Etiketler : bm sudan çatışma
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