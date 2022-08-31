Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne hareket etmeden önce başkent Kiev'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali'ni izlemek için ajans olarak Ukrayna'da kalıcı bir misyon kurmayı umut ettiklerini belirten Grossi, "Bu operasyonlar çok karmaşık operasyonlar. Bir savaş bölgesine gidiyoruz. İşgal edilmiş topraklara gidiyoruz ve bu sadece Ruslardan değil, aynı zamanda Ukrayna'dan da açık garantiler gerektirir. Bunu sağlamayı başardık ve şimdi (Zaporijya Nükleer Santrali'ne) doğru hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grossi öncülüğündeki UAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunmak için Ukrayna'ya gelmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.