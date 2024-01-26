Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor
Kaynak: AA
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor.
Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması başladı.
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.
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