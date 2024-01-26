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26 Ocak 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 11:00:00

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması başladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasında karar açıklanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Etiketler : uluslararası adalet divanı güney afrika israil filistin soykırım
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