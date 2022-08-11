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11 Ağustos 2022 Perşembe 09:38:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 09:38:00

Ülkeyi sarsan FBI baskını! Anayasal hakkını kullandı

Kaynak: IHA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York Başsavcılığında yemin altındaki sorgusunda ABD Anayasasının 5'inci ek maddesi bağlamında kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddettiğini ifade etti. Öte yandan Trump, FBI baskını sonrası ilk kez görüntülendi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York Başsavcılığında yemin altındaki sorgusunda ABD Anayasasının 5'inci ek maddesi bağlamında kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddettiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York'taki Trump Tower'dan ayrılarak New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine geldi. Yemin altındaki sorgusunda soruları yanıtlamayı reddettiğini açıklayan Trump, ABD Anayasasının 5'inci ek maddesi bağlamında kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddettiğini ifade etti. Trump, "Bir keresinde 'Masumsan, Beşinci Değişikliği neden kabul ediyorsun?' diye sordum. Şimdi bu sorunun cevabını biliyorum. Aileniz, şirketiniz ve çevrenizdeki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen, asılsız, politik olarak motive edilmiş bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok. Buna göre, avukatımın tavsiyesi üzerine ve yukarıdaki tüm nedenlerle ABD Anayasasının her vatandaşa tanıdığı haklar ve ayrıcalıklar kapsamında soruları yanıtlamayı reddettim" dedi.

New York Başsavcısı James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.

"Muz Cumhuriyeti"

Trump sosyal medya platformu Truth Social'da ifade vermeden önce yaptığı açıklamada, mülklerinin yemin altında sorgulanacağını doğrulamış, "ABD tarihindeki en büyük cadı avının devamı için ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın malikanesine FBI baskın yapmıştı

Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 8 Ağustos'ta arama yapılmış, operasyonun Trump'ın Başkanlık görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürülmüştü.

Operasyona tepki gösteren Trump ise, ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia ederek, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Eski ABD Başkanı Trump New York Başsavcılığı sorgulanacak
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