Ülkesinin gerçek yüzünü ortaya koydu: İsrail savaş suçları için ''bebek'' yalanını kullanacak

İsrail ordusu geçen cumartesi günü Filistinli grupların saldırdığı yerlerden biri olan Kfar Azra'ya bir basın turu düzenlemişti.

Tura katılan gazetecilerden birisi, tur esnasında konuştuğu bazı İsrail askerlerini kaynak göstererek, askerlerden "Hamas'ın burada bebeklerin kafasını kestiği" yönünde bir haber yapmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordu sözcüğünden yetkililer ise böyle bir iddiayı doğrulayacak ellerinde bir bilgi olmadığını söylemişti.

Yalanlamanın ardından bu iddiayı paylaşan kimi gazeteciler, özür dilemek durumunda kalmıştı.

Kfar Azra'daki basın turuna katılan İsrailli gazetecilerden Oren Ziv, iddialarla ilgili birçok kişinin kendisini arayarak soru sorduğunu aktardı.

X sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziv, "Basın turu esnasında bebeklerin kafasının kesildiğine dair hiçbir delil görmedik ve İsrail ordu sözcüsü ya da komutanları da bize böyle bir şeyden bahsetmedi." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte bu yalan iddianın İsrail tarafından kullanılacağını belirten Ziv, "Üzücüdür ki İsrail şimdi bu yanlış iddiaları (Gazze'ye) saldırılarını artırmak ve orada işleyeceği savaş suçlarını meşrulaştırmak için kullanacak." dedi.



İsrailli gazete Ziv, basın tur esnasında onlarca İsraillinin ölüsünü gördüklerini aktararak, buradaki manzarayı "korkunç" olarak tanımladı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.