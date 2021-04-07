Ülke çöküyor... Kim'den acı itiraf: Çok zor durumdayız

Ülke çöküyor... Kim'den acı itiraf: Çok zor durumdayız

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin "hücre sekreterleri" toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin "çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu" ve "şimdiye kadar görülmemiş zor şartlardan geçtiğini" ifade etti.



Kim, partinin tabandaki örgütlenmesi olan 5 ila 30 kişilik işçi gruplarının faaliyetlerinden sorumlu hücre sekreterlerine, bu "en zor durum karşısında" halkın yaşam standartlarını yükseltmesine katkı sağlamalarını istedi.

- DSÖ'YE ÜLKEDE KOVİD-19 GÖRÜLMEDİĞİNİ RAPOR ETMİŞTİ

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.