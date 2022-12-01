Ukrayna'nın Vişgorod kentinde Rus saldırılarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta yer alan Vişgorod'un merkezinde Rus hava saldırıları sonucu enkaz alanına dönüşen semtte halk yıkılan evlerini yeniden inşa etmek ve eşyalarını kurtarmak için çabalıyor.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı enkaz bölgesinde, belediye yetkilileri konutlardaki hasarlara ilişkin rapor tutmaya devam ediyor.

Yaşanabilecek durumdaki evlerde de halka elektrik ve gaz hizmetleri sunmak için çalışmalar sürüyor.

Saldırıdan bir gün sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de ziyaret ettiği enkaz bölgesinde, 4 bina ve bölgedeki okulun altyapısı ağır hasar gördü.

Havaların gittikçe soğuduğu şehirde yaşanabilecek durumdaki evlerin sahipleri kırılan kapıları tamir etmeye, pencereleri poşetlerle kapatmaya çalışıyor.

Kısmen elektrik verilen ve gaz bağlantılarının henüz onarılamadığı evlerde halk soğuk kış gecelerini geçirmeye hazırlanıyor.

"OĞLUM YOĞUN BAKIMDA"



Saldırıda oğlu ve gelini yaralanan Galina Alekseenko (62), yaptığı açıklamada, saldırı gününde evde üç torunuyla beraber olduğunu belirterek, "Önce siren çalmaya başladı. Sonra iki füzenin yakınımızdan geçtiğini duyduk. Ben o arada torunlarımı mindere yatırdım. Üçüncü füze tam evimizin karşısına düştü. Patlamadan dolayı pencereler yıkıldı. Torunlarımı korumaya çalıştım, çok şükür onlara bir şey olmadı." dedi.

Saldırıda karşıdaki konutun yıkıldığını, kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Alekseenko, üst katta yaşayan oğlu ve gelininin yaralandıklarını anlattı. Alekseenko, "Ayrı ayrı hastanelerde tedavileri sürüyor. Oğlum yoğun bakımda." diye konuştu.

Aynı binada yaşayan Anjela Vilçinksa (46) ise saldırıda annesinin yaralandığını ve halihazırda hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.

Kocasıyla beraber annesinin evini temizlemeye, yıkılan pencere camlarının yerine poşet yapıştırmaya çalıştıklarını aktaran Vilçinksa, soğuk havalarda evlerini yaşanabilir hale getirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.