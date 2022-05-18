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18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:06:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:06:00

Ukrayna'nın Kuhari köyü sakinleri: Köyümüzü savaş sonrası yeniden inşa edeceğiz

Kaynak: AA

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Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Kuhari köyü sakinleri, savaş sonrası köylerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Başkent Kiev'e 90 kilometre mesafedeki Kuhari köyü, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın izlerini taşıyor.

Köy, savaşın ilk günlerinde Rus birlikleri tarafından ele geçirilse de martın ortasında Ukrayna ordusunca kontrol altına alındı.

Rus saldırılarına uğrayan Kuhari'de altyapı ile evlerin birçoğu hasar görmüş durumda.

Köy sakinleri, saldırılar sırasında yaşadıklarını ve gelecekle ilgili düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Köyümde kalacağım"

Anatoliy Şepelyuk, Rus askerlerinin Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesi tarafından 26 Şubat'ta köye girdiğini anlatarak "Buradaki vatandaşlar, savaşın başladığı gün panikledi. Herkes marketlere koştu. Eczane ve petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar, her şeye hazırlıklı olması gerektiğini anladı." dedi.

Köylülerden bazılarının tahliye edildiğini, bir kısmının ise köyde kaldığını aktaran Şepelyuk, burada yoğun çatışmaların yaşandığını belirterek, "Uçaklar günde 3 kez buraya saldırı düzenliyordu, ağır silahlarla ateş ediliyordu." ifadesini kullandı.

Köydeki evlerin birçoğunun hasar gördüğünü ve sivillerin arasında kayıpların yaşandığını belirten Şepelyuk, tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen köyünden ayrılmak istemediğini vurguladı.

Çiftçilik yapan Şepelyuk, "Elbette, burada kalacağım. Dedelerim burada yaşadı. Ben de burada doğdum ve toprakla bir bağım var. Burasını köylülerle birlikte yeniden inşa ederek, savaş öncesi dönemine göre daha güzel yapmak istiyorum. Savaş bizi buna teşvik etti. Ukrayna ve dünyadaki diğer köylere de örnek olacağız. Böyle bir imkanımız var." dedi.

"Evimizi yeniden inşa edeceğiz"

Köy sakinlerinden Galina da savaşta evlerinin bombalandığını belirterek, "Ev bizim, toprak bizim. Bu nedenle burada kaldık. Evimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bunu alın teriyle yeniden yapmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok." dedi.

Ukrayna halkının zor dönemden geçtiğini ve bu nedenle güçlü olması gerektiğini vurgulayan Galina, savaşın bir an önce sona ereceği umudunu paylaştı.

Etiketler : Başkent Kiev Kuhari köyü Rusya ile Ukrayna Şepelyuk
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