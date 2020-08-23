Ukrayna'nın eski Başbakanı koronavirüse yakalandı

Ukrayna'nın eski Başbakanı Timoşenko'nun Kovid-19 testi pozitif
Kaynak: DHA
Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko koronavirüse yakalandı. Yapılan kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Ukrayna'nın eski başbakanlarından, Anavatan Partisi lideri ve Milletvekili Yuliya Timoşenko'nun koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Timoşenko'nun basın sözcüsü Marina Soroka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, maalesef bu doğru. Yuliya Vladimirovna'nın (Timoşenko) Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi. Durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Ateşi 39 derece. Mücadele ediyor" açıklamasını yaptı.
Timoşenko 2005 yılında ve 2007-2010 döneminde Ukrayna Başbakanı olarak görev yapmıştı.
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