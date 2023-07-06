VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
Guterres: İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyorum
Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!
Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerden sonra günü keskin düşüşle kapattı
ABD'den "acil soruşturma" talebi
06 Temmuz 2023 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 18:30:00

Ukrayna'nın BMGK'de İran nükleer anlaşması oturumuna katılımı tartışma yarattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının görüşüleceği oturuma katılımı tartışmaya yol açtı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantı başlamadan önce söz alarak Ukrayna'nın KOEP'e taraf olmadığını ve katılım sağlamaması gerektiğini savundu.

BMGK Başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Ukrayna'nın katılım talebinin BMGK üyelerinin desteğiyle alındığını aktardı.

Nebenzia, Ukrayna'nın aynı zamanda BMGK üyesi de olmadığını ve bu nedenle katılımının sürece aykırı olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Rusya'nın İran'dan temin ettiği insansız hava araçlarıyla Ukrayna'yı vurduğunu savunarak, "Bu Ukraynalılar için hayati bir mesele. Katılımlarını engellemek akıl dışı olur." dedi.

Wood, Ukrayna'nın katılımı için oylama yapılmasını talep etti.

15 üyeli BMGK'de 12 üye Ukrayna'nın oturuma katılması için "evet" oyu verirken, 2 üye "hayır" ve bir üye de "çekimser" oy kullandı.

Woodward, toplantıyı Ukrayna'nın katılımıyla başlattı.

Etiketler : BMGK KOEP İran nükleer anlaşması
Helallik istedi

Helallik istedi
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX