VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a para gönderen kişi yakalandı
Çin: ABD çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
'Türk savaş uçakları' mercek altında
Bahçeli: Altılı masa adayını açıklamalıdır
Polonya'nın Varşova'daki polis merkezinde patlama
Girit'te tek motorlu uçak denize düştü: 1 ölü
Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı Almanya'da sürekli yaşamak istiyor
"Linç kampanyalarına asla geçit vermeyiz"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Kanseri yendi, şimdi umut oluyor
Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Evli çift 11 yıldır aynı durakta
Sözleşmeli Meclis personeline iş sonu tazminatı verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de
Demir Kadın vizyona giriyor
"Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip"
3 milyon kişiyi kaybediyordu
"2022'de 50'den fazla branşta 5 bin 300 sporcuyla çok sayıda madalyamız var"
AP yolsuzluk soruşturmasının ardından reformlara hazırlanıyor
Filme mahkemeden engel
"2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260"
"Beklentimiz Belçika'da çok faal olan PKK kuruluşlarına karşı tedbir"
15 Aralık 2022 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 18:18:00

Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı Almanya'da sürekli yaşamak istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı, burada kalıcı olarak hayatını sürdürmek istiyor.

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesinin araştırma merkezi ile Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün de aralarında bulunduğu birçok kurum tarafından yapılan ve savaştan dolayı Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin durumunu araştıran rapor, Berlin'de açıklandı.

11 binin üzerinde Ukraynalı mültecinin katıldığı araştırma raporunda, Almanya'ya ulaşan yetişkinlerin yüzde 80'inin kadın olduğu, bunların yüzde 77'sinin de eşi olmadan ülkeye geldiği belirtildi.

MÜLTECİLERE ALMANYA'DA KALIP KALMAYACAĞI SORULDU

Bu kadınların yüzde 48'inin çocuğunun bulunduğu aktarılan rapora göre, mültecilerin büyük bölümünün eğitim seviyesi yüksek.

Mültecilere Almanya'da kalıp kalmayacağının sorulduğu raporda, araştırmaya katılanların yüzde 34'ünün savaş sonuna kadar, yüzde 11'inin birkaç yıl ve yüzde 2'sinin en fazla bir yıl Almanya'da kalmak istediği, yüzde 27'sinin ise Almanya'da ne kadar kalacağını bilmediği ifade edildi.

Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sının da Almanya'da sürekli yaşamak istediği belirtildi.

MÜLTECİLERİN YARISI ALMANCA KURSUNA GİTTİ

Almanya'ya ulaştıklarında Almanca konuşan mültecilerin oranının yüzde 4 olduğu bildirilen raporda, mültecilerin yarısının Almanca kursuna gittiği kaydedildi.

Mültecilerin yüzde 17'sinin Almanya'da çalıştığı, bunların yüzde 71'inin kendi mesleklerinde iş bulduğu vurgulanan raporda, mültecilerin yüzde 74'ünün kendi özel evi veya dairelerde kaldığı, sadece yüzde 9'unun mülteci yurtlarında ikamet ettiği aktarıldı.

Mültecilerin Almanya'yı seçmelerinin sebebi, yüzde 60'ının yakınlarının veya arkadaşlarının bu ülkede yaşaması olarak gösterildi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Almanya'ya, Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde mültecinin ulaştığı açıklanmıştı.

Etiketler : almanya mültecil Ukrayna
Gazapizm sürprizi

Gazapizm sürprizi
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı
İyilik için Kanada'ya gitti

İyilik için Kanada'ya gitti
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX