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13 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00

Ukraynalı Milletvekili Umerov: Türkiye'nin teklifini destekliyoruz

Kaynak: AA

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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiye'nin ara bulucu olabileceği teklifi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, 'Bu konuda Türkiye'ye güveniyoruz ve istiyoruz ki müzakereler Minsk'ten İstanbul'a ya da Ankara'ya çekilsin. Bu format bizim için uygundur, Minsk'e güvenmiyoruz. Aynı zamanda orada hiçbir ilerleme de yok. Minsk'te zaten görüşmeler hangi çerçevede olursa olsun hiçbir zaman ileriye gitmez. Dolayısıyla Türkiye'nin teklifini ülke olarak destekliyoruz ve faydalı olacağını düşünüyoruz.' dedi.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Türkiye ile müttefiklik anlaşması imzalamak istediklerini ve bunun da kendilerinin vizyonu olduğunu belirtti.

Umerov, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Rusya ile yaşanan gerginliğe ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dostluk grubu olarak Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirten Umerov, Ankara'da başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile olmak üzere çok sayıda görüşme yaptıklarını anlattı.

Umerov, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde son zamanlarda savunma konusunun çok aktif gündemde olduğuna ve ülkesinin Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) aldığına dikkati çekerek, İstanbul temasları kapsamında Baykar Makinayı da ziyaret edeceklerini ifade etti.

Türkiye ile Ukrayna'nın tarihi ilişkilere sahip olduğuna ve iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki ilişkilere vurgu yapan Umerov, "Savunma konusu bizim için önemli. Sürekli Doğu (Rusya) tarafından bir tehdit var. Bu konuda Türkiye ile gelecekte sadece SİHA, İHA ya da askeri tatbikatlar değil de bir ortaklık, müttefiklik anlaşması istiyoruz. Bu bizim vizyonumuz ancak Türkiye bunu NATO ülkesi olarak kabul eder mi bilemeyiz ama bizim niyetimiz tabii bir müttefikimiz olması." dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana 121 siyasi tutukludan sadece ikisinin serbest bırakıldığını ve bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu dile getirdi.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UKRAYNA-RUSYA ARASINDA ARA BULUCULUK TEKLİFİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiye'nin ara bulucu olabileceği teklifi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Umerov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda Türkiye'ye güveniyoruz ve istiyoruz ki müzakereler Minsk'ten İstanbul'a ya da Ankara'ya çekilsin. Bu format bizim için uygundur, Minsk'e güvenmiyoruz. Aynı zamanda orada hiçbir ilerleme de yok. Minsk'te zaten görüşmeler hangi çerçevede olursa olsun hiçbir zaman ileriye gitmez. Dolayısıyla Türkiye'nin teklifini ülke olarak destekliyoruz ve faydalı olacağını düşünüyoruz."

Rusya'nın Türkiye'nin teklifini kabul edip etmeyeceğini bilmediğini dile getiren Umerov, "(Rusya) Her zaman Türkiye'yi çok güçlü bir ülke olarak görüyor. Zaten Rusya, güçlü ülkelerle iş birliği yapmayı sevmeyen bir ülke. Küçük ya da zayıf olan ülkelere genelde saldırıyor. Dolayısıyla bu konuda bir fayda sağlanacağı umudundayız ama dediğim gibi Rusya Federasyonu'nun da kabul etmesi lazım." şeklinde konuştu.

- UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Moskova yönetiminin Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere NATO ile Rusya arasındaki görüşmelere de değinen Umerov, "Rusya'nın NATO ile kesinlikle ilişkisinin olması ve diyaloğunun devam etmesi lazım ancak Ukrayna ile alakalı hiçbir konunun Ukraynasız görüşülmemesi lazım. Hem NATO hem de Avrupa'daki müttefiklerimiz Rusya'dan geri çekilmesini istiyor ama Rusya bu konuda hala ilerleme göstermedi." dedi.

Umerov, Rusya'nın hem Ukrayna'ya hem de eski Varşova Bloku'na odaklandığını dile getirerek, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımız kimseyle görüşmek istemiyoruz. Ukrayna bağımsız bir ülke, dolayısıyla bu konuda Rusya'nın niyetlerine hazırız ancak Avrupa'nın güvenliğini sağladığımızdan dolayı Avrupa'daki ortaklarımızdan destek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Moskova yönetiminin Ukrayna sınırlarına askeri yığınak yaptığı yönündeki haberlere de değinen Umerov, Rusya'nın Belarus, Moldova, Kırım, Dombas ve Ukrayna'nın kuzeydoğu bölgeleri olmak üzere 5 yerden saldırmasının beklendiğini ve Ukrayna askerlerinin buna hazır olduğunu vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin soruya Umerov, "Ortaklarımızın söylediği gibi (Ruslar) şu anda hazırlanıyorlar. Şubat ayına kadar hazırlık yapacaklar, tatbikatlar düzenleyecekler. Bunları biliyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz tabii." şeklinde konuştu.

Etiketler : Rüstem Umerov TÜRKİYE UKRAYNA
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